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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник обстреливал районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Нанес авиаудары возле Залимана. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении были вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. Оккупанты нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки. Враг вел наступление в районе Верхнекаменского, понес потери и отошел.
На Бахмутском направлении враг стрелял в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева. Враг продолжает разведку, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурм неподалеку от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки. Враг вел наступление в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времовка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка. Задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки. Вел наступление в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины отбросили россиян назад.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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