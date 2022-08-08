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В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"
08.08.2022 13:00
Из-за конфликтов в разделе награбленного в Мариуполе россияне устроили стрельбу с боевиками "днр". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вечером воскресенья в частном секторе вновь стрельба между россиянами и "днр-овцами". На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации один россиянин легкоранен и за это пять «днровцев» арестованы. Надеемся на быструю расправу российского военного недоправосудия", - отметил советник мэра.
Теги: Мариуполь, оккупация, перестрелка, мародеры
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