Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"

08.08.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"

Из-за конфликтов в разделе награбленного в Мариуполе россияне устроили стрельбу с боевиками "днр". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вечером воскресенья в частном секторе вновь стрельба между россиянами и "днр-овцами". На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации один россиянин легкоранен и за это пять «днровцев» арестованы. Надеемся на быструю расправу российского военного недоправосудия", - отметил советник мэра.



Теги: Мариуполь, оккупация, перестрелка, мародеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх