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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Донецком направлении, при поддержке авиации, враг проводит наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из рубежей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.
На Краматорском направлении противник стрелял возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спирного противник задействовал авиацию. Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковловка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.
На Авдеевском направлении были обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка. Враг вел наступление неподалеку от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары были у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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