"АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово

10.08.2022 11:00

Сеть супермаркетов «АТБ» прекращает свою работу в Донецкой области. Об этом сообщил и. о. мэра Селидово Руслан Суков.

По информации Сукова, сеть перестанет работать с 12 августа из-за обострения ситуации в регионе.

"На диалог идти не будут", - отметил он.

На сайте компании информации о прекращении работы Донецкой области нет.

По состоянию на конец июля в списке работающих магазинов сети были указаны супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.