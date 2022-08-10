В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта

10.08.2022 15:00

С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, особый режим будет предусматривать два главных условия:

запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);

продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица генерал-полковник Александр Сырский.

"Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством", - сказал Кириленко.