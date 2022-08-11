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В ДонОВА показали последствия обстрела Бахмута (ВИДЕО)
11.08.2022 10:00
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал видео последствий обстрела Бахмута российскими войсками в среду, 10 августа.
По данным губернатора, враг ударил по городу кассетными снарядами, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек. Ещё трое получили ранения.
"Так выглядит Бахмут после обстрела кассетными боеприпасами. ... Один из фрагментов снаряда упал в оживленном месте рядом с местным супермаркетом. Это еще одна сознательная атака на наших гражданских", - отметил Кириленко.
Теги: обстрел, раненые, Бахмут, погибшие
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