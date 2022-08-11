В ДонОВА показали последствия обстрела Бахмута (ВИДЕО)

11.08.2022 10:00

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко обнародовал видео последствий обстрела Бахмута российскими войсками в среду, 10 августа.

По данным губернатора, враг ударил по городу кассетными снарядами, что привело к гибели по меньшей мере 6 человек. Ещё трое получили ранения.

"Так выглядит Бахмут после обстрела кассетными боеприпасами. ... Один из фрагментов снаряда упал в оживленном месте рядом с местным супермаркетом. Это еще одна сознательная атака на наших гражданских", - отметил Кириленко.