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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке загорелся пивзавод

11.08.2022 08:00
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В оккупированном Донецке загорелся пивзавод

Вечером 10 августа во временно оккупированном Донецке начался пожар на пивоваренном заводе. Об этом заявили в "штабе теробороны" самопровозглашенной "ДНР".
По утверждению "штаба", в результате пожара произошла утечка токсичного аммиака. Опасная зона составляет два километра. Местных жителей призвали не выходить на улицу и не открывать окна.



Теги: Донецк, пиво, пожар, завод
 
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