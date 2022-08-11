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В оккупированном Мариуполе бастуют работники водоканала
11.08.2022 13:00
В оккупированном Мариуполе работники Горводоканала не вышли на работу из-за невыплат заработной платы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками", - подчеркнул Андрющенко.
Теги: Донбасс, Мариуполь, забастовка, водоканал, оккупация
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