Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО

12.08.2022 08:00

Бывший президент России и нынешний зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил оккупированную часть Луганской области, где провел совещание по безопасности. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Медведева, он по поручению Путина встретился с главами "ЛНР" Леонидом Пасечником и "ДНР" Денисом Пушилиным" и провел совещание по безопасности на оккупированных Россией территориях востока Украины.