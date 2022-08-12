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Порошенко на Донетчине передал 11 бронемашин защитникам Украины
12.08.2022 12:00
На Донетчине десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады получили 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, купленных волонтерами ОО "Справа громад" и Фондом Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
По словам Петра Порошенко, лично передавшего машины десантникам, эта партия бронемашин позволила укомплектовать целый десантный батальон.
Понадобилось 3,5 месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины.
Теги: Донбасс, ВСУ, Порошенко, бронетранспортеры
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