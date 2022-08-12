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Российские оккупанты разграбили офис ФК "Мариуполь"

12.08.2022 15:00
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Российские оккупанты разграбили офис ФК "Мариуполь"

Оккупанты практически уничтожили базу футбольного клуба "Мариуполь". Об этом сообщил вице-президент футбольной команды Андрей Санин.
"Наши сотрудники смогли попасть в офис ФК Мариуполь, который также попал под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя. Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов.
Но ничуть не меньшие убытки нанесли действия российских мародеров внутри здания. Эти варвары не брезгуют ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. А все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир", - написал Андрей Санин.



Теги: Мариуполь, оккупация, мародеры, ФК "Мариуполь"
 
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