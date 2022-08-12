В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара

12.08.2022 11:00

Этой ночью рашисты обстреляли ракетами Курахово. Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Из-за обстрелов в городе произошли пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двух погибших мужчин", - отметил Кириленко.