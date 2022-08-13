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В оккупированной Головке cгорел склад на территории химзавода «Стирол»
13.08.2022 10:00
В оккупированной Головке произошел пожар на заводе "Стирол". Об этом сообщают ресурсы ОРДЛО.
По заявлению т.н. "главы администрации" города Ивана Приходько, вспыхнул склад со стройматериалами на территории предприятия, на котором хранился рубероид. Химической угрозы для населения нет, заверил он.
В свою очередь российские СМИ заявили, что причиной пожара стал обстрел ВСУ.
Теги: Донбасс, Горловка, пожар, Стирол
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