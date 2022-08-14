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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.08.2022 08:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону украинских подразделений, но штурм украинские воины отразили. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Донецком направлении враг обстреливал наши подразделения из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел разведку БпЛА.
На Краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары близ Спирного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов  прибегли к бегству. Штурмом враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спирного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении по артиллерии и танкам враг обстреливал гражданскую инфраструктуру  и наши позиции. Нанес авиаудары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел разведку БпЛА. Пытался вести разведку боем вблизи Соледара, потерпел огненное поражение и скрылся. Противник вел наступление в районе Зайцева, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются.
На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиаудары возле Марьинки. Враг продолжил разведку БпЛА. Штурмовал в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе   Первомайского боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Вел разведку  БпЛА. Пытался вести разведку боем в районе Пречистовки, но отошел. Ведет наступление в районе Павловки, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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