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Архив - Донецкая область

Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"

15.08.2022 17:00
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Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"

Фонд Рината Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи хабу "Я - Мариуполь" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Переселенцам из оккупированного города передали 1,2 тысячах гигиенических наборов, в которые вошли: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок.



Теги: Мариуполь, гуманитарная помощь, переселенцы, фонд Рината Ахметова
 
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