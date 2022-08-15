Западная часть Донетчины остались без воды

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Из-за постоянных обстрелов энергетики не могут начать ремонт Карловской фильтровальной станции, которая была обесточена в результате боевых действий. Об этом в Telegram-канале сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.
"Продолжается работа по возобновлению водоснабжения нашего региона. Накануне энергетикам удалось обследовать Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена в результате боевых действий в прошлую субботу. Но проводить ремонт не разрешают постоянные обстрелы. Если их не будет, энергетики смогут выехать на место для возобновления электроснабжения", - говорится в сообщения мэра.
Также Требушкин напомнил, что в Покровской громаде действуют скважины общего доступа, где можно набрать воду.
Они находятся по адресам:
- Покровск: территория водоканала и ул. Шмидта, 3
- Родинское: ул. Железнодорожная, 1
- с. Шевченко: ПНС-20
- питьевая вода доступна в Покровске в магазине Лазурный, котельная №1.
Скважины работают с 7:00 до 21:00.
Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.
Теги: Карловка, водоснабжение, обстрелы, фильтровальная станция, Донетчина
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