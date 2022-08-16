- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированной Головке cгорел склад на территории химзавода «Стирол»10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три человека стали жертвами ракетного удара по Краматорску08:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении противник производил огневое поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.
Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.
Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили кафиров назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.
Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной08:00
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированной Головке cгорел склад на территории химзавода «Стирол»10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
- Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию16:00
- Звезда Голливуда Лиев Шрайбер приехал в Киев15:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды13:00
- Укрзализныця предупредила об отставании от графика нескольких поездов12:00
- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"11:00
- В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение
- Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Западная часть Донетчины осталась без воды
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"
- В оккупированной Головке cгорел склад на территории химзавода «Стирол»
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной
- В Сумах заработал хаб для переселенцев из Луганщины
- Три человека стали жертвами ракетного удара по Краматорску