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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник производил огневое поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.
Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.
Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили кафиров назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.
Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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