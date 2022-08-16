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В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка
16.08.2022 13:00
Вблизи оккупированного Донецка "самоликвидировалась" российская журналистка Земфира Сулейманова. Она вместе с водителем погибла, когда их автомобиль взорвался на мине. Об этом сообщили в пабликах террористических "Л/ДНР".
"Земфира Сулейманова приехала в Донецк как волонтер и журналист. Во время рабочей поездки Земфира подорвалась на мине вместе с водителем. Врачи не смогли спасти её", – говорится в сообщении.
По информации российских СМИ погибшая была активисткой партии Лимонова и хотела "стать настоящим военным журналистом".
Теги: Россия, журналист, ДНР, подрыв
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