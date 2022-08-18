Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.08.2022 10:00

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спирного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиаудар возле Веселого. Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении были обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вел разведку БпЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки. Пытался вести штурм в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.