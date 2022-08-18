Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.08.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спирного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиаудар  возле Веселого. Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении были обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли результатов и с потерями отошли.
На Авдеевском направлении враг стрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вел разведку БпЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки. Пытался вести штурм в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх