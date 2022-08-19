- Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о принятии решения провести миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированной Еленовке. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентами Украины и Турции во Львове.
"Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов (трагедии в Еленовке – ред.). Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я имею цель назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии", - сказал Гутерриш. По его словам, это очень внимательный офицер, у которого более 40 лет военной выслуги, он работал в сфере национальной, международной и общественной безопасности, а также возглавлял одну из миротворческих операций.
Теги: Донбасс, трагедия, ООН, расследование, Еленовка, Гутерриш
- После прививки в Донбассе умерли два младенца
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- «Отравителями» детей занялась прокуратура
- Заметки из прифронтового блокнота: Под покровом распятой ночи
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- «Зреет» эпидемия: родители отказываются от прививок
- Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Медуниверситет-переселенец из Луганска ищет преподавателей и сотрудников15:00
- В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения13:00
- Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске17:00
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка13:00
- Зеленский утвердил мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги11:00
- Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский рассказал о результатах трехсторонней встречи во Львове08:00
- Притула рассказал, на что потратили деньги проекта "Народный Байрактар"17:00
- Медуниверситет-переселенец из Луганска ищет преподавателей и сотрудников15:00
- СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского13:00
- Эстония ввела ограничения на въезд россиян12:00
- В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы (ВИДЕО)
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области
- Очевидцы сообщают о новых взрывах в Крыму
- В Запорожской области временно приостановлен выезд через линию разграничения