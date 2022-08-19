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Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке

19.08.2022 10:00
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Генсек ООН анонсировал миссию по расследованию трагедии в оккупированной Еленовке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о принятии решения провести миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированной Еленовке. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентами Украины и Турции во Львове.
"Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов (трагедии в Еленовке – ред.). Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я имею цель назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии", - сказал Гутерриш. По его словам, это очень внимательный офицер, у которого более 40 лет военной выслуги, он работал в сфере национальной, международной и общественной безопасности, а также возглавлял одну из миротворческих операций.



Теги: Донбасс, трагедия, ООН, расследование, Еленовка, Гутерриш
 
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