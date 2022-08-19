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Архив - Донецкая область

На Донетчине пограничники обезвредили вражескую ДРГ

19.08.2022 12:00
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На Донетчине пограничники обезвредили вражескую ДРГ

На Донетчине пограничники уничтожили вражеских диверсантов. Об этом сообщили в ГПСУ.
"Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: двое врагов уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, уничтожение, Госпогранслужба, диверсанты
 
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