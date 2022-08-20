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Мэр Константиновки подозревается в присвоении бюджетных средств
Городскому голове Константиновки и руководителю местного коммунального предприятия в Донецкой области сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, в начале апреля 2022 г. мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами.
Известно, что мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не осуществив никаких строительных работ по обустройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч грн. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Теги: Донбасс, Константиновка, мэр, прокуратура, подозреваемый
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