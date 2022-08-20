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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили.
На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении потерпела огневое поражение гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.
Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.
Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе населенного пункта Опросное и Майорск, успеха не имел, бои продолжаются.
На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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