ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)

21.08.2022 11:00

В оккупированной Горловке на Донетчине сегодня рано утром был ликвидирован склад боеприпасов врага. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Телеграм 21 августа.

"В Горловке склад боеприпасов рашистов уничтожен ВСУ. Красивые утренние цвета", - отметил он.