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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)
21.08.2022 11:00
В оккупированной Горловке на Донетчине сегодня рано утром был ликвидирован склад боеприпасов врага. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Телеграм 21 августа.
"В Горловке склад боеприпасов рашистов уничтожен ВСУ. Красивые утренние цвета", - отметил он.
Теги: Донбасс, Горловка, боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ
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