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Архив - Донецкая область

Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук

22.08.2022 17:00
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Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук

ПриватБанк начал блокировать счета переселенцев из Донецкой и Луганской области, требуя актуализировать данные о месте проживания. Такие действия финучреждения являются незаконными. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук во время совещания по этому вопросу.
"Люди жалуются, что банк требует от них актуализацию персональных данных. С помощью мобильного приложения "Приват24" или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию относительно адреса проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства", - рассказала она.
По словам Верещук, дополнительно могут требовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ).
"В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет. Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", - добавила представитель правительства
По ее словам, Минреинтеграции уже обратилось к НБУ с просьбой разобраться в ситуации.
Куда обращаться?
Итак, если вы зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса и получаете уведомление от ПриватБанка с требованием актуализировать данные, вам необходимо обратиться:
на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33 - для лиц, находящихся на ВОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);
в общественную организацию "Донбасс СОС".
Консультации предоставляются через:
- телефонную "горячую линию" 0800 309 110;
- приложение Viber +380935006918;
- электронную почту: [email protected];
- страницу в Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);
- онлайн-приемную (https://bit.ly/3gzndVI).
Консультации предоставляются по будням с 9:00 до 21:00, в субботу с 9:00 до 18:00.



Теги: Донбасс, ПриватБанк, счет, блокирование, переселенцы
 
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