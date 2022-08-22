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На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"
22.08.2022 12:00
Двум жителям Донбасса сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня "Himars" и другой техники на территории области.
Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. Сейчас в городе отсутствуют поставки воды.
Теги: Донбасс, задержание, ДНР, информатор
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