На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"

22.08.2022 12:00

Двум жителям Донбасса сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, мужчины передавали представителям так называемого силового крыла "ДНР" данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня "Himars" и другой техники на территории области.

Кроме того, они сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в городе Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. Сейчас в городе отсутствуют поставки воды.