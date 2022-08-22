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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении противник продолжил стрелять у Дибровного, Мазановки и Долины. Пытался наступать в направлениях Довгенькое - Дибровно, Бражковка - Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении были обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается наступать в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении враг стрелял из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурм в направлениях Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.
На Новопавловском направлении были артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.
На Запорожском направлении оккупанты производили огненное поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка - Времовка, успеха не имел, отошел.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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