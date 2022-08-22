В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"

22.08.2022 15:00

Власти Краматорска на три дня запретили проведение мероприятий в городе, работу общественного транспорта и различных учреждений. Об этом в фейсбуке сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко.

"В связи с повышенной опасностью и возможными провокациями со стороны российской федерации, на период празднования Дня Флага и Дня Независимости Украины с 23 по 25 августа на территории Краматорской городской территориальной общины, распоряжаюсь: