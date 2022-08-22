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В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
22.08.2022 15:00
Власти Краматорска на три дня запретили проведение мероприятий в городе, работу общественного транспорта и различных учреждений. Об этом в фейсбуке сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко.
"В связи с повышенной опасностью и возможными провокациями со стороны российской федерации, на период празднования Дня Флага и Дня Независимости Украины с 23 по 25 августа на территории Краматорской городской территориальной общины, распоряжаюсь:
- Запретить проведение любых массовых мероприятий и скопление граждан;
- Остановить движение общественного транспорта;
- Запретить деятельность учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, почтовых (АО «Укрпочта», «Новая почта»), банковских отделений (АО КБ «ПриватБанк», АО «Ощадбанк») отделений и банкоматов;
- Приостановить выдачу гуманитарной помощи общественными, волонтерскими и благотворительными организациями с целью избежания скопления людей;
- Перенести запланированные эвакуационные рейсы до прекращения действия данного распоряжения;
- Службам экстренного реагирования (ГСЧС, Национальной полиции, Службе экстренной медицинской помощи), аварийным службам обеспечить работу в полном объеме в соответствии с возложенными задачами.", - говорится в сообщении.
Теги: Краматорск, День Независимости, комендантский час
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