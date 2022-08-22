В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)

22.08.2022 11:00

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. По данным местных пабликов, детонирует склад боеприпасов в Буденновском районе города.

Как пишет Telegram-канал Типичный донецк, "снаряды летят в разные стороны". Территория возле гипермаркета Сигма (бывший Ашан) оцеплена, "работают спецслужбы". Кроме того, трасса Донецк-Макеевка через Объездную перекрыта.