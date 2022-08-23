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Архив - Донецкая область

В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети

23.08.2022 14:00
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В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети

По зданию "администрации главы ДНР" Дениса Пушилина в центре оккупированного Донецка во вторник, 23 августа, был нанесен удар. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что в результате прямого попадания в здании возник пожар.
При этом сам Пушилин, по предварительным данным, не пострадал.



Теги: Донецк, обстрел, ДНР, администрация
 
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