В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети

23.08.2022 14:00

По зданию "администрации главы ДНР" Дениса Пушилина в центре оккупированного Донецка во вторник, 23 августа, был нанесен удар. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в результате прямого попадания в здании возник пожар.

При этом сам Пушилин, по предварительным данным, не пострадал.