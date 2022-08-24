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Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут
24.08.2022 10:00
24.08.2022 отменяются поезда №233 Покровск - Львов и №235 Покровск - Кропивницкий. Об этом в Телеграме сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.
Также он призвал жителей региона 24-25 августа быть максимально аккуратными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, соблюдать меры безопасности и комендантский час с 22:00 до 04:00.
Теги: поезд, эвакуация, отмена, Покровск
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