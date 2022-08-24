Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

24.08.2022 09:00

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Украинские воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздолевки. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Удачи не имел.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудару неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Удачи не имел.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.