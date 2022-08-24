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В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера
24.08.2022 11:00
В оккупированном Донецке решили не организовывать массовые гуляния ко Дню города и Дню шахтера. Об этом заявил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин в Telegram.
"В связи с сложившейся военной обстановкой принято решение не проводить массовые праздничные мероприятия", — сказал он.
День города Донецка и День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.
Теги: Донецк, отмена, День шахтера, День города, оккупанты
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