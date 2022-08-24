В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера

24.08.2022 11:00

В оккупированном Донецке решили не организовывать массовые гуляния ко Дню города и Дню шахтера. Об этом заявил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин в Telegram.

"В связи с сложившейся военной обстановкой принято решение не проводить массовые праздничные мероприятия", — сказал он.

День города Донецка и День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.