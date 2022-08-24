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Архив - Донецкая область

В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)

24.08.2022 15:00
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В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)

Во временно оккупированном Донецке загорелся строительный гипермаркет Галактика. Об этом сообщает так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин в Telegram в среду, 24 августа.
Ранее этот магазин принадлежал всеукраинской сети Эпицентр. Его захватили боевики "ДНР".
По словам коллаборанта Кулемзина, гипермакет загорелся якобы после обстрела со стороны ВСУ.
"Прямое попадание в магазин Галактика в микрорайоне Широкий", – отметил "мэр".
Площадь пожара составляет 5 тысяч кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, гипермаркет
 
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