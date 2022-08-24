Последние новости раздела
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"12:00
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)11:00
В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)
24.08.2022 15:00
Во временно оккупированном Донецке загорелся строительный гипермаркет Галактика. Об этом сообщает так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин в Telegram в среду, 24 августа.
Ранее этот магазин принадлежал всеукраинской сети Эпицентр. Его захватили боевики "ДНР".
По словам коллаборанта Кулемзина, гипермакет загорелся якобы после обстрела со стороны ВСУ.
"Прямое попадание в магазин Галактика в микрорайоне Широкий", – отметил "мэр".
Площадь пожара составляет 5 тысяч кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, гипермаркет
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"12:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны13:00
- Зеленский поздравил украинцев с Днем незавсимости (ВИДЕО)12:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Киеве состоялся второй саммит Крымская платформа08:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе