- 5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении
Пяти депутатам Мариупольского горсовета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь", которые с марта 2022 активно сотрудничают с российскими захватчиками, сообщено о подозрении. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, они добровольно согласились занять фейковые должности главы, его первого и еще трех заместителей так называемой администрации г. Мариуполя. Подозреваемые публично выражают восхищение идеями "русского мира" и агитируют население присоединить г. Мариуполь к составу РФ.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Теги: депутат, Мариуполь, горсовет, прокуратура, ОПЗЖ
- Львовские депутаты запретили красное знамя и нацистскую символику
- Прокуратура обнаружила в Мариуполе путаницу с лодками
- Мариупольских депутатов собирают на внеочередную сессию
- В Мариуполе "шьют дело" о захвате прокуратуры (ВИДЕО)
- В Мариуполе развалилась "Сильная Украина"
- Под Ивано-Франковском депутат рухнул вместе с балконом
- 5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- 5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении17:00
- На Львовщине завершили ремонт общежития для переселенцев15:00
- В России заявили о задержании "сторонника Азова", готовившего теракты13:00
- Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины12:00
- Длительность воздушных тревог в День Независимости достигала 14 часов11:00
- Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 22 человека погибли во время ракетного удара по ж/д станции Чаплино08:00
- Укрзализныця запустила "Поезд к победе"17:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе