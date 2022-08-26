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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении противник вел бои для удержания рубежей и недопущения продвижения наших подразделений. Продолжал стрелять из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Донецком направлении враг не оставляет попыток штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Бахмутском направлении обстрелов подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.
На Авдеевском направлении были обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.
На Новопавловском направлении россияне продолжали обстреливать территории возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.
На Краматорском направлении противник обстреливал наши позиции и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки и Раздолевки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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