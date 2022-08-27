Последние новости раздела
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция15:00
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"
27.08.2022 11:00
В захваченном российскими войсками поселке Мелекино под Мариуполем оккупанты обустроили лагерь, где детей учат стрелять и ненавидеть Украину. Об этом в телеграме сообщает Мариупольский городской совет.
"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.
Теги: дети, Мелекино, пропаганда, лагерь, оккупанты
Читайте также:
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»
- Украденный отдых, или Кто наживается на детском здоровье?
- Евро-2012. В Донецке ограничат передвижение детей по городу
- Не детские лагеря: Как из детей «ДНР» готовят молодых «солдат» - пушечное мясо
- В детском комплексе в ОРЛО разместили антиукраинскую пропаганду
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция15:00
- Жителям Луганщины начислены все пенсии за август13:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке12:00
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- 5 депутатам-коллаборантам Мариупольского горсовета сообщено о подозрении17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)15:00
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Верещук назвала регионы для второго этапа обязательной эвакуации08:00
- В Минобороны назвали общее количество высокоточных РСЗО, полученных ВСУ17:00
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция15:00
- Жителям Луганщины начислены все пенсии за август13:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке12:00
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске11:00
- Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут
- В Донецке загорелся строительный гипермаркет (ВИДЕО)
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- 22 человека погибли во время ракетного удара по ж/д станции Чаплино
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе