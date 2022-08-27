Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"

27.08.2022 11:00

В захваченном российскими войсками поселке Мелекино под Мариуполем оккупанты обустроили лагерь, где детей учат стрелять и ненавидеть Украину. Об этом в телеграме сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллаборанты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В селе Мелекино они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.