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В Донецкой области продлевают комендантский час
27.08.2022 13:00
В Донецкой области меняются условия комендантского часа. Об этом сообщил глава ДонОВА Павел Кириленко.
"ВНИМАНИЕ! КОММЕНДАНСКИЙ ЧАС!
Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа.
С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00.
Прошу всех соблюдать установленные нормы – это вопрос личной и общественной безопасности!" - говорится в сообщении.
Таким образом длительность комендантского часа на Донетчине увеличится на два часа (сейчас ограничения действуют с 22:00 до 04:00).
Теги: изменение, комендантский час, Донетчина
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