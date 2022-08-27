В Донецкой области продлевают комендантский час

27.08.2022 13:00

В Донецкой области меняются условия комендантского часа. Об этом сообщил глава ДонОВА Павел Кириленко.

"ВНИМАНИЕ! КОММЕНДАНСКИЙ ЧАС!

Подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа.

С 1 сентября ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать в Донецкой области с 21:00 до 05:00.

Прошу всех соблюдать установленные нормы – это вопрос личной и общественной безопасности!" - говорится в сообщении.

Таким образом длительность комендантского часа на Донетчине увеличится на два часа (сейчас ограничения действуют с 22:00 до 04:00).