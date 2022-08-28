Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.08.2022 09:00

На Бахмутском направлении противник пытался наступать в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад. Огневое влияние из танков, ствольной артиллерии и РСЗО испытали районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском направлении враг вел наступление в направлении Лозовое - Первомайское, получил отпор и отошел. Обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиаудары возле Валентиновки и Водяного.

На Славянском направлении враг пытался вести штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти. Были обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулько, Адамовка, Долина, Бражковка, Дубровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка.

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.