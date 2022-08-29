Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)

29.08.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)

"Азов" приглашает на службу в свое подразделение в ВСУ. Об этом сообщает ютуб-канал "ССО Азов".
"Нам нужны добровольцы, мотивированные и стрессоустойчивые бойцы, готовые полностью посвятить свою жизнь борьбе и вместе с нами преодолеть все препятствия на пути к победе.
Для действующих военнослужащих есть возможность перевода из других частей.
Мы – большое братское сообщество близких по духу воинов, объединенных коллективной мотивацией к борьбе и чрезвычайной жаждой победных побед. Верность каждого проверена боем, потом, кровью и временем.
Здесь хорошо знают, что такое честь и достоинство, а в своих душах лелеют только самые высокие нравственные качества и лучшие человеческие добродетели. Ведь все это и должно включать в себя благородная милитаристическая элита, к которой стремится каждый из бойцов", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, добровольцы, "Азов"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх