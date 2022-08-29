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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

29.08.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении россияне пытались вести разведку боем у Долины и штурмовать у Богородичного, но безуспешно, а у Долины еще и понесли потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также на Славянском направлении были обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.
На Краматорском направлении обстрелы из существующих артиллерийских систем были недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.
На Бахмутском направлении враг стрелял у Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение разведки БпЛА. Попытки противника вести наступление вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками.
На Авдеевском направлении обстрелу подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. Враг вел наступление в районе Первомайского, но безуспешно.
На Новопавловском направлении обстреляны позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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