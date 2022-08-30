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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.
Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.
Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северского, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.
Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.
На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.
На Новопавловском направлении вражеского огневого воздействия подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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