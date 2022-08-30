Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске

30.08.2022 11:00

В Славянске Донецкой области оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм базу эвакуационного отряда Украинского Красного Креста. Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.

По его словам, было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждено три автомобиля.

В разрушенном здании располагался Эвакуационный отряд, который с 18 апреля занимался эвакуацией раненых, больных, маломобильных гражданских местных жителей. Также представители Общества Красного Креста Украины доставляли местному населению продуктовые и гигиенические наборы, тарпалин и полиэтилен для ремонта домов, одеяла, медикаменты и питьевую воду.

"Это место на всех картах отмечено, как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Завтра все волонтеры на оставшейся технике продолжат эвакуацию гражданского населения", - отметил Логгинов.