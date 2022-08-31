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На Донбассе СБУ задержала группу корректировщиков огня
Правоохранители обезвредили еще одну российскую агентурную сеть. Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения Сил обороны на территории Донбасса. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что агентов РФ интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.
"Для сбора разведданных они осуществляли скрытое визуальное наблюдение объектов с использованием средств фото-, видеофиксации. Собранные сведения передавали представителям спецслужб России через заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, добавляя геолокации. Эту информацию агрессоры использовали для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта", - говорится в сообщении.
Установлено, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины.
Для маскировки преступлений злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через "связных". Ими оказались двое участников террористической организации "ДНР", входящие в состав оккупационных группировок РФ на восточном направлении.
Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны.
Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи Службы безопасности завершили расследование в отношении четырех подозреваемых и передали обвинительные акты в суд.
Теги: Донбасс, СБУ, задержание, корректировщик, оккупанты
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