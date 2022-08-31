Оккупанты обстреляли центр Краматорска

31.08.2022 12:00

Ночью 31 августа войска РФ нанесли удар по центру Краматорска в Донецкой области, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", - подчеркнул он.