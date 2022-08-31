В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия

31.08.2022 09:00

Жители временно оккупированного россиянами Мариуполя устроили первый "голодный бунт". Об этом сообщил советник главы города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что сам инцидент произошел в парке Гурова. По его словам, Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь и это практически единственная возможность получить еду в городе. Сами россйские оккупанты не занимаются поставкой гуманитарки.

"Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт", - рассказал чиновник.