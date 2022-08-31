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В результате обстрела Бахмута погибла женщина
31.08.2022 15:00
В Бахмуте на Донетчине утром 31 августа от вражеских обстрелов был разрушен дом, из-под его завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины. Об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут потерпел разрушения частный жилой дом. В 09:32 спасатели 47 ГПСЧ 8 ГПСЗ прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины. От Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и 1 единица техники", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, погибший, обстрел, Бахмут
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