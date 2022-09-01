Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.09.2022 09:00

Россияне пытаются вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево, активные боевые действия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях, оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении враг из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня бил по районам населенных пунктов Краснополье, Вернополье, Грушуваха. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении россияне продолжают ведение активных боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты оказывают огневое воздействие и пытаются улучшить тактическое положение, активно ведут воздушную разведку.

На Краматорском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии стрелял в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево.

На Авдеевском направлении оккупанты из ствольной, реактивной артиллерии, танков стреляли в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка. Вел наступательный бой в районе населенного пункта Водяное, успеха не имел.