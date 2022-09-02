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Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек
В Донецкой области с территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию 17 мирных жителей. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация.
"Как только поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации. Сегодня из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все спасенные граждане в безопасности. Однако служители монастыря и значительное количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются выезжать.
В военной администрации добавили, что лавра, которая расположена на правом берегу Северского Донца, последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций россиян, временно удерживающих левый берег реки.
Теги: Донбасс, эвакуация, Святогорская лавра
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