Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек

02.09.2022 12:00

В Донецкой области с территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию 17 мирных жителей. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация.

"Как только поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации. Сегодня из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все спасенные граждане в безопасности. Однако служители монастыря и значительное количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются выезжать.

В военной администрации добавили, что лавра, которая расположена на правом берегу Северского Донца, последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций россиян, временно удерживающих левый берег реки.