На Донетчине состоялся обмен военнопленными

02.09.2022 16:00

В Донецкой области состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украина вернула 14 человек, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Среди освобожденных - офицер и военный медик.

"Немного устали, процесс обмена длился 2 дня. Но, главное, что наши бойцы вернулись домой", — написал Владимир Золкин в соцсетях.

Домой вернулись 10 бойцов 58 ОМБр, которые были в плену с 22 мая, и 4 из 30 ОМБр, находившиеся в плену с 26 мая.