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На Донетчине состоялся обмен военнопленными
02.09.2022 16:00
В Донецкой области состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украина вернула 14 человек, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Среди освобожденных - офицер и военный медик.
"Немного устали, процесс обмена длился 2 дня. Но, главное, что наши бойцы вернулись домой", — написал Владимир Золкин в соцсетях.
Домой вернулись 10 бойцов 58 ОМБр, которые были в плену с 22 мая, и 4 из 30 ОМБр, находившиеся в плену с 26 мая.
Теги: война, Донетчина, обмен пленными
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