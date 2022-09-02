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Архив - Донецкая область

На Донетчине состоялся обмен военнопленными

02.09.2022 16:00
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На Донетчине состоялся обмен военнопленными

В Донецкой области состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украина вернула 14 человек, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Среди освобожденных - офицер и военный медик.
"Немного устали, процесс обмена длился 2 дня. Но, главное, что наши бойцы вернулись домой", — написал Владимир Золкин в соцсетях.
Домой вернулись 10 бойцов 58 ОМБр, которые были в плену с 22 мая, и 4 из 30 ОМБр, находившиеся в плену с 26 мая.



Теги: война, Донетчина, обмен пленными
 
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